شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على مراكب صيادين شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت زوارق حربية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي النار، منذ قليل، على مجموعة من مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة، دون أنباء عن اصابات، كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن قوات الاحتلال أيضا قامت بإطلاق النار تجاه رعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

وأمس، استهدفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين جنوب مدينة غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأفاد الوكالة الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال خلف السلك الفاصل شرقي القطاع، أطلقت عدة قذائف صوب أحد المواقع شرق منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، وصوب موقع آخر شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأضافت أن القصف المدفعي أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وعلى جانب آخر، رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد رئيس البرلمان العربي في بيان، أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م.

وأدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.