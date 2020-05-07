شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يقدم 18 مليون يورو للمحتاجين في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا 18 مليون يورو، لدعم مرحلة جديدة في مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجًا في المناطق الأكثر تأثرًا بالنزاع، والتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم أن هذا المشروع استطاع حتى الآن الوصول إلى أكثر من 1.7 مليون شخص في 24 منطقة في جنوب وغرب وشرق ليبيا، مبينة أن سكان هذه المناطق يمكنهم الوصول بشكل أفضل إلى خدمات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي من خلال صيانة 10 مرافق صحية و7 مدارس و5 مرافق للمياه والصرف الصحي و3 مراكز للرياضة والأنشطة الترفيهية، ومحطة كهرباء فرعية، إضافة إلى بناء مركز شرطة نموذجي وتدريب أكثر من ثلاثة آلاف ليبي في مجالات الأعمال ومهارات تكنولوجيا المعلومات.