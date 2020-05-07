شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 55 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد – 19"، منها 15 حالة لعمانيين، و40 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 2958 حالة، وعدد الوفيات 13 حالة، وتؤكد الوزارة، أن 980 حالة قد تماثلت للشفاء.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء العمانية "أونا"، تهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

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كما تهيب وزارة الصحة العمانية، بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.