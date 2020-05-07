شكرا لقرائتكم خبر عن "تيم".. أول طفل لأم فلسطينية مصابة بكورونا فى رام الله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول في الحكومة الفلسطينية وضع أول أم فلسطينية مصابة بفيروس كورونا، مولودها فى أحد مراكز الحجر الصحي في الأراضي الفلسطينية.

ونشر إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك، اليوم الخميس، صور الطفل الذي سمي "تيم"، وعلق قائلا: "أول طفل لأم مصابة بالكورونا في فلسطين حيث تقيم في مركز الحجر في فندق جراند بارك حضرت من الخليل لترتيب وضع مولودها الاول في رام الله. الحمد لله على سلامتهم".

وبعد أن وضعت الأم طفلها حتى استلمه فريق العناية الحثيثة بالأطفال والمتخصصين للعناية بحديثي الولادة وحالات الكورونا، والأم من مدينة الخليل الفلسطينية، كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق، وفق روسيا اليوم.



الطفل الفلسطيني

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات فلسطين بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة اليوم.

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تيم اول طفل لام مصابة بكورونا

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

وعلى جانب آخر، دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة النظر إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".