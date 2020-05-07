شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 2958 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 2958، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم، وفيما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و800 ألف اصابة، وتخطت الوفيات بسبب الفيروس حاجز الـ 265 ألف حالة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى أكثر من مليون و300 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم من جرّاء وباء كورونا، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، حيث سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة اصابة، وتقترب حالات الوفاة بسبب الفيروس التاجى من 75 ألف حالة.

أعلنت الصين أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وأعلنت جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2073 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و197 وفاة إضافية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 27634 والوفيات إلى 2704.

يؤكد علماء الفيروسات في جميع أنحاء العالم أن الأصل الحقيقي لفيروس كورونا الجديد لا يزال مجهولا حتى الآن، ورغم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا الجديد لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، في ديسمبر الماضي، فقد لاحظ باحثون أن الأصل الحقيقي للفيروس لا يزال غير مؤكد، مع احتمالات تطوره في مكان آخر قبل ظهوره في الصين.