شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلبة تونس يتهم طلاب الإخوان بالتحرش بالطالبات وابتزازهن جنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد العام لطلبة تونس عبر المتحدث الرسمي باسمه رياض جراد عن فضيحة هزت الرأى العام في تونس وتعلقت بطلاب الإخوان فى الجامعة التونسية

وبحسب بيان لاتحاد العام لطلبة تونس، اليوم الخميس، قال اتحاد الطلبة أن الوقائع داخل الجامعة واستنادا الى محادثات تم تداولها بشكل كبير في تونس أثبتت أن طلاب الإخوان يقومون بالتحرش بالطالبات و ابتزازهن جنسيًا.

وفي نفس السياق ، قال رياض جراد المتحدث الرسمي باسم إتحاد طلبة تونس أن طلاب الإخوان في تونس يسيرون على نهج زعيمهم راشد الغنوشي وطارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية.

لم تكن هذه الفضيحة الأولى من نوعها التي تلاحق إخوان تونس، ففي 14 ديسمبر 2019 تحرش أستاذ جامعى منتمى لحركة النهضة – إخوان تونس- بطالبات تونسيات، حسبما كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس.

وقال "جراد" إن اتحاد الطلاب كثف تحركاته بدار المعلمين العليا ضد أيمن حسن أستاذ فرنسية بدار المعلمين العليا المنتمى لحركة النهضة، بسبب تحرشه بعدد من الطالبات، مطالبا بعزله من التدريس والعملية التعليمية تماما، مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريب عن المنتمين لجماعة الإخوان.

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رياض جراد

راشد الغنوشى