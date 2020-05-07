شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وقال الدكتور حيمود رمضان وزير العدل الموريتانى - فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس، إن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة يتكون من 55 مادة.

وأضاف أن مشروع القانون يحدد إجراءات قضائية وصحية واجتماعية تتعلق جميعا بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها؛ لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة.

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، دعا دول عدم الانحياز إلى دعم مقترح بإلغاء ديون القارة الأفريقية، لمواجهة تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس الغزواني - خلال كلمة أمام المشاركين في قمة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس الاثنين - إن الحل الوحيد لتفادي التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الدول الأفريقية يكمن في إلغاء مديونيتها الخارجية؛ نظرا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها اليوم.

وطالب الغزواني قادة الدول المجتمعين بالدفع باتجاه المزيد من تضافر الجهود والخبرات، وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم، للرد بأساليب قوية ومبتكرة على التحديات الجسيمة التي أفرزتها هذه الجائحة.

وعلى صعيد آخر.. جدد الرئيس الموريتاني دعم بلاده لكل القضايا الإنسانية العادلة التي انحازت لها من أول يوم حركة عدم الانحياز وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق.. مطالبا بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه التاريخية بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.