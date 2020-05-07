شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب العراقى الثقة لحكومة مصطفى الكاظمى، وحثت بلاسخارات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، على استكمال تشكيل الوزارة ، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.

وقالت: "تواجه الحكومة معركة شاقة وليس هناك وقت يدخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى". وأضافت "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة".. مجددة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات. وتابعت "على الحكومة العراقية الجديدة المضي قدماً لإحداث تغيير ملموس، فالتحديات كثيرة، وكذلك هي الفرص" مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تحديد الفرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبل مزدهر ومستقر لبلدهم.

من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، على استمرار واشنطن في دعم الحكومة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق النصر الشامل على تنظيم داعش الإرهابي.

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وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "نهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت في أمس"، مؤكدة تقديم الدعم إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة.



وتابعت "إننا استبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق"، معربة عن تطلعها للعمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أبلغ رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو والكاظمي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "دعما للحكومة العراقية الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يوما لاستيراد الكهرباء تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

ومددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما، لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.