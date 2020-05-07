الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 4 إرهابيين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الانفصالية، في غارات على 3 مناطق شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها الخميس، إن سلاح الجو نفذ غارات على مناطق "هاكورك" و"الزاب" و"حفتانين" شمالي العراق بعد رصد تحركات الإرهابيين.

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وأوضحت الوزارة أن الغارات أسفرت عن تحييد 4 من الإرهابيين، وأن العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة دون انقطاع.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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