الفيضانات تقتل 16 شخصًا في الصومال

أبوجا/الخليج 365
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم بينما تضرر أكثر من 200 ألف آخرين بسبب أمطار غزيرة وفيضانات نهرية.
وأوضح المكتب في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن 10 أشخاص آخرين فقدوا بسبب الفيضانات وأن المياه غمرت ما لا يقل عن 2000 مزرعة.
وحذر المكتب من تأثير الفيضانات في الصومال ، "من المرجح أن تزيد الأمطار من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه".
وأشارت توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن مخاطر الفيضانات المتوسطة إلى العالية ستستمر على الأرجح حتى منتصف مايو/أيار الجاري.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة من أن الفيضانات المستمرة في موسم الأمطار ستؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، والانضمام إلى وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وقالت إن تعطل وسائل النقل بسبب الطرق المتضررة والقيود الاحترازية ضد كورونا دفعت أسعار الغذاء إلى الارتفاع في بعض المناطق المتضررة.
وحتى الخميس تم تسجيل 873 إصابة بفيروس كورونا في الصومال، من بينهم 39 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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