المغرب يعلن توقيف 157 مهاجرًا غير شرعي بينهم 30 امرأة

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365
أعلنت السلطات المغربية، توقيف 157 مهاجرًا غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط كما في المحيط الأطلسي، وهي العملية الأولى من نوعها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
أوردت الخبر وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصدر عسكري، مساء الأربعاء.
وأوضح الخبر أن المصدر العسكري ذكر أن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، في الفترة ما بين 02 و04 مايو/أيار الجاري، من توقيف 157 مهاجرًا غير شرعي بالمتوسط والأطلسي.
وأفاد المصدر العسكري بأن هؤلاء المهاجرين "ينحدر معظمهم من جنوب الصحراء، من بينهم 30 امرأة وبضع قاصرين".
وزاد مبينا أن المهاجرين الموقوفين كانوا على متن "قوارب مطاطية مهترئة، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قبل إعادتهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، أن مصالح الأمن المغربي فككت 208 شبكات لتهريب المهاجرين في سنة 2019، كما أحبطت 73 ألفا و973 محاولة للهجرة غير الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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