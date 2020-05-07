تونس..3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي لـ1025

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

سجّلت تونس الأربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كرونا المستجد(كوفيد-19)، فيما ارتفعت حالت إلى الشفاء إلى 591 حالة من أصل ألف و 25 إصابة جملية.

جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت الصحة التونسية إنه تم تسجيل 591 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 43 وفاة، في حين لا تزال 391 حالة حاملة للفيروس إلى حد الآن منهم 18 مصابا في الانعاش.

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وأضافت أن عدد التحاليل الجملية التي أجريت إلى حد الآن قد بلغ 25 ألفا و 555 تحليلا.

ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجوّل (بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالتنقل للعمل) وتطبيق قواعد حفظ الصحة.

وتخضع تونس منذ 22 مارس/آذار الماضي إلى حجر صحي شامل تحوّل في 04 مايو/أيّار الحالي إلى حجر صحي موجّه عادت فيه بعض القطاعات للعمل، فيما يستمر منع التنقل بين الولايات (المحافظات) وكذلك إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية ما عدا عمليات الإجلاء.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و822 ألفًا، توفي منهم أكثر من 265 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و301 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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