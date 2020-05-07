موريتانيا تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية من كورونا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، بدء تخفيف إجراءاتها الاحترازية التي سبق أن أعلنتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال الوزير الأمين العام للحكومة، انيانغ جبريل، إن الحكومة اتخذت رزمة من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه الإجراءات ابتداء من الخميس.

وأضاف في مؤتمر صحفي "تقرر السماح بصلاة الجمعة في الجوامع مع احترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة".

وتابع:"كما تقرر أيضا فتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة والسماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي مع حظر السماح للعملاء بتناول الطعام فيها تحت أي ظرف كان".



كما أعلن أن حظر التجول سيكون من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا، بعد أن كان من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

ولفت إلى أن لجنة متخصصة تدرس ما يمكن القيام به على مستوى المدارس والتنقل بين المدن والعالقين بالخارج وسيعلن عنه في وقت لاحق.



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وحتى مساء الأربعاء بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 8 بينها حالة وفاة واحدة و6 حالات شفاء.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 3 ملايين و800 ألف، حتى الساعات الأولى من فجر الخميس.

وحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 3 ملايين و802 ألف و123.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و252 ألفا و584، ثم إسبانيا بـ 253 ألفا و682، تليها إيطاليا بـ 214 ألفا و457.

ووصل عدد وفيات كورونا حول العالم إلى 263 ألفا و86، والمتعافين إلى مليون و285 ألفا و591، فيما لا يزال مليونان و253 ألفا و446 شخصا في عداد المصابين بالفيروس حتى الآن.

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