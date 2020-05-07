دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بيان من الجيش العراقي: سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد

كشف بيان رسمي صادر عن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، اليوم.

وقال الجيش إنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد، وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.