لبنان يسمح بإقامة الجمعة بالمساجد وقداس الأحد بالكنائس بشروط

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لمسجد وكنيسة في لبنان

وجاء إعلان الداخلية اللبنانية في بيان وجهه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إلى المحافظين في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك-الهرمل وعكار.

وورد في البيان: "يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس يوم الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى نسبة المصلين 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة".

قتلت 50 مليون فرد.. كيف تعامل العالم مع الانفلونزا الإسبانية

من Microsoft

وشدّد البيان على ضرورة "التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر".

وسجل لبنان حتى الآن 750 إصابة بفيروس كورونا، وبلغ تعداد المتعافين 206، في حين وصل عدد المتوفين بسبب المرض إلى 25.

Advertisements

أخبار ذات صلة

وكانت دار الفتوى في لبنان، قد أعلنت الأربعاء، عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداء من 8 مايو الجاري، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وأوضحت دار الفتوى أن فتح المساجد سيستمر تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية وعدد من المسؤولين.

وطلبت دار الفتوى من المصلين الوضوء في المنزل، وفحص الحرارة قبل دخول المسجد واتداء الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

كما نصحت المصلين بالتباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، وأوصت كبار السن والأطفال والنساء والمصابين بأمراض مزمنة بالصلاة في منازلهم.