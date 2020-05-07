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لبنان يسمح بإقامة الجمعة بالمساجد وقداس الأحد بالكنائس بشروط

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أرشيفية لمسجد وكنيسة في لبنان دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لمسجد وكنيسة في لبنان أعلنت الداخلية اللبنانية، الأربعاء، عن السماح بإعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة، وفق شروط معينة، وذلك بعد إغلاقها بسبب تفشي المستجد.

وجاء إعلان الداخلية اللبنانية في بيان وجهه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إلى المحافظين في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك-الهرمل وعكار.

وورد في البيان: "يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس يوم الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى نسبة المصلين 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة".

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A woman wears a flu mask during the Spanish flu epidemic. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

وشدّد البيان على ضرورة "التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر".

وسجل لبنان حتى الآن 750 إصابة بفيروس كورونا، وبلغ تعداد المتعافين 206، في حين وصل عدد المتوفين بسبب المرض إلى 25.

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وكانت دار الفتوى في لبنان، قد أعلنت الأربعاء، عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداء من 8 مايو الجاري، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

وأوضحت دار الفتوى أن فتح المساجد سيستمر تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية وعدد من المسؤولين.

وطلبت دار الفتوى من المصلين الوضوء في المنزل، وفحص الحرارة قبل دخول المسجد واتداء الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.

كما نصحت المصلين بالتباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، وأوصت كبار السن والأطفال والنساء والمصابين بأمراض مزمنة بالصلاة في منازلهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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