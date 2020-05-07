إصابات بينها خطيرة جراء انفجار جنوب مدينة غزة

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قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة مساء اليوم، إن انفجارا وقع في أرض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، أن الانفجار خلف إصابات، والجهات المختصة تتابع الحادث.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مواطنا أصيب بجروح خطيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق في وقت سابق، اليوم، قذائف مدفعية على نقطة عسكرية شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وجاء العدوان الإسرائيلي عقب إعلان الاحتلال سقوط قذيفة في النقب أطلقت من القطاع، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.