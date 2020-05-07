شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. السعودية تحذر من الرياح وغائم فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت هيئة الأرصاد السعودية من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، فيما توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة غرباً، وتشهد البحرين أيضا طقس غائم جزئيا

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ،نجران، عسير والباحة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الإمارات

Advertisements

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة غرباً، ومغبرا ظهراً على المناطق المكشوفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا - قد يضطرب أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 01:11 و الجزر الأول عند الساعة 18:49 والجزر الثاني عند الساعة 07:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا - قد يضطرب أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 21:21 والجزر الاول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:58 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون غائماً جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وغبار ينقشع في وقت لاحق.



الرياح شمالية بوجه عام من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.



