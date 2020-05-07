شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يناقش الحظر الكلى السبت المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر حكومي رفيع لصحيفة القبس الكويتية، أن تطبيق الحظر الكلي على طاولة مجلس الوزراء الكويتى خلال الاجتماع المقبل، وأن احتمالية تطبيقه واردة جداً، وأن النقاش يوم السبت القادم يتمحور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية، في حين أوضح المصدر لـ «القبس» أن الأمر لم يبت به رسمياً حتى الآن.

وكشف المصدر، أن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي. وأضاف المصدر، أن تطبيق الحظر الكلي سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهاء الأزمة الراهنة.

وأعلن الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6289 حالة ، 152 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و99 حالة لكويتيين، و 84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و49 حالة لمقيمين من بنجلاديش، وبقية الحالات من الجنسيات الأخرى.