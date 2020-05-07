شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 1025 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 1025 شخصًا، بعد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة.



وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم ، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه أُجري 25555 تحليلاً منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه سُجل 591 حالة شفاء و 43 حالة وفاة.



وأوضح البيان أن محافظة تونس تصدرت عدد الإصابات بتسجيل 232 حالة إصابة مؤكدة، تليها محافظتا أريانة وبن عروس.



وكانت تونس قد خففت من إجراءات الحظر الصحي يوم الاثنين الماضي، ودعت في المقابل المواطنين لضرورة الانتباه والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة في إطار منع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.