شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رئيس وزراء العراق بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب. وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم: منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا". وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

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