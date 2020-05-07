تزوير مكة !!

ثمة مايدعوا للقلق على فكر وتاريخ ستبصم عليه لامحالة أجيال قادمة بلعنة التزوير وعلامة النسيان..

كانت مكة المكرمة عبر كل الأزمنة كتاريخ من الحضارات على مر العصور يصعب معها نكران الأماكن حتى لو حاولوا نقلها بنفس الاسم لأن المكان هو الأصل ..وحين دخلت أمانة العاصمة المقدسة للملمة خطأ تاريخي وقعت في المحظور ..

لم يعترض أحداً على توسعة الحرمين الشريفين منذ أن شرع به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن بعده الخلفية عثمان بن عفان وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهل مكة يتسابقون على تقديم مايملكون من أجل قبلة المسلمين بيد أن طمس أحياء تاريخية مثل حي شعب عامر وشعب علي وهما من الأحياء التي وقعت فيها قصص في صدر الإسلام ولابد أن تبقى ولو رمزياً جزء من بقعتها وليس منطقياً طمسها للأبد .. بيد أن استبدال مسمياتها لأحياء جديدة يعتبر ظلماً وبهتاناً ..فمثل شعب عامر الذي يمثل حياً سكنياً من أحياء مكة المكرمة تمت إزالة المساكن لصالح توسعات الحرم وفي خطوة لإعادة أسماء الأحياء القديمة التي أزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف إلى الواجهة من جديد أطلقت أمانة العاصمة المقدسة على عدد من مخططات جنوب مكة المكرمة مسميات الأحياء القديمة ، التي كانت متاخمة للمسجدالحرام قبل التوسعة الأخيرة ، مع إضافة عبارة «الجديد» إليها، مثل «حي النقا الجديد، حي الغزة الجديد، حي الشبيكة الجديد».

مسميات الأحياء داخل النطاق العمراني بمكة، متضمنة إطلاق اسم شعب عامر الجديد وشعب علي الجديد على أحياء جديدة جنوب مكة المكرمة وهذه لعمري تزوير لتاريخ عرفه المسلمين منذ عدة قرون ..وحقيقة القول , إن ربط تلكم الأحياء بأماكن الأحداث التي وقعت بها قد يخشى فيه ومع مرور الوقت ،أن تصبح معتقداً يتدارسه الناس جيلاً بعد جيل دون وعي للحقيقة كما أن المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية لايمكن تبديلها بمواقع جديدة ، مما يشكل خطورة تاريخية لايمكن استعادة حقيقتها وحقيقة القول أن أمانة مكة لم تحسن صنيعاً بهذا الطرح الذي طمست فيه تاريخ عربي وموروث لأحياء كانت محل ملتقى شعراء العرب منذ الجاهلية مما يترتب عليه تشويش وتغيير في الجغرافيا المرتبطة بسيرة سيدنا محمد صل الله عليه وآل بيته وصحابته وسلم , ومعظم أحياء مكة مرتبطة بأحداث في التاريخ الإسلامي ولاشك خلال خمسين عاماً قادمة ستختلف الصورة عند عامة المسلمين كون هذه الأحياء الجديدة هي من ورد في التاريخ فقط وهذا لعمري عمل لم تقم به أي حكومة في تاريخ المسلمين ممن تولى أمانة خدمة الحرمين الشريفين ويحدونا الأمل بالحاكم الإداري مستشار الملك لإيقاف هذا الأمر حفاظاً على السيرة مع وضع لوحات تعريفية في الأحياء التي دخلت في التوسعة تشير إليها. حتى تبقى في الذاكرة..

كتبه: الشريف محمد بن علي الحسني

مؤرخ وباحث وطني