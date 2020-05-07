من ينتقد قنوات الانحلال….

هناك من ينتقد بعض القنوات الفضائية في رمضان مع العلم أن سياسة بعض القنوات هي نفسها على طول العام ومن هذه سياستة لن يعرف حرمة الشهر الفضيل.

لكن هناك من ينتقدها كونها تبث مواضيع ضد مبادي الإسلام وضد طبيعة المجتمع وضد الفطره.

فتجد فيها فتاة تمارس الزنا لأن لديها ظروف مرضية وأسرية جعلتها كذلك ، أو تمرير – بشكل غير مباشر – أن المثليين موجودين ويجب أن يكون هناك تقبل لهم .

عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال(اخرجوهم من بيوتكم)رواة البخاري .

ثم نجد موضوع العقوق للوالدين وتمريره بطريقة أن الأب لدية أخطاء أو أسلوبه لا يواكب الابناء ، قال الله تعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما )

أو الخيانة الزوجية بعذر أن الزوج مريض أو كبير في السن، وحث الفتيات على عصيان آبائهم من أجل الزواج بمن تحب ، حتى لو اضطرت للهروب معه. وكذلك إعطائها الحرية في التواصل الاجتماعي لأن العالم كذلك ولا يجب مراقبتها .

واستمرار وجود الحبيب في مسلسلاتها وذهاب الفتاة معه وتسليمه نفسها .

وكذلك الاستهزاء برجال الدين بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، مقابل تمجيد مشاهير الفلس وإبرازهم .

من وجهة نظري الانحلال على عاتق رب الأسرة في المقام الأول ، هو من يقود الأسرة في رمضان أو قبل رمضان ، لماذا يبقي هذي القنوات في منزله ثم يأتي وينتقد .

لو كل رب أسرة قام بحذف هذه القنوات لتعدل الشيء الكثير ، هذي القنوات تحاول في رمضان شراء عدد من المسلسلات والبرامج من أجل زيادة المتابعين ومن ثم زيادة الإعلانات ، الموضوع لم يعد مختص في رمضان فقط ، لكن هناك توجه لبعض القنوات بعمل مسلسلات وبرامج ثلاثون حلقة تتواصل طوال شهر رمضان ، ويكون هناك المتابع والعابد والمطلع أتمنى ان تكون الرسالة وصلت لكل رب أسرة فهم أمانة في اعناقكم .

كتبه : عبدالله بن زهيان العتيبي