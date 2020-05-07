الامطار غزيره على خميس مشيط

مدني خميس مشيط يباشر عدة بلاغات نتيجة الامطار التي هطلت على المحافظة لهذا اليوم وقد نتج عنها حالات لاحتجاز اشخاص داخل مركباتهم في تجمعات المياة إضافة الى دخول المياة لبعض المنازل كما نتج عن الحالة المطرية ارتفاع منسوب المياة في إقفال بعض الطرق ونفق الغروي مما تسبب في تعطل عدد من المركبات وانهيار بعض اسوار المنازل الخارجية وتلقي بعض البلاغات نتيجة التماسات كهربائية في عدادات المنازل. انشر الخبر :

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