كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، حدد يوم 8 أغسطس (آب) المقبل، موعداً لمباراة يوفنتوس الإيطالي مع ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي، أكد على أن مباراة يوفنتوس مع ليون، ستقام يوم 8 أغسطس (آب) المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم مع رؤساء الاتحادات الأوروبية.
وأضاف التقرير الفرنسي، أن “يويفا” لم يعلن رسمياً حتى الآن، عن مواعيد المباريات المتبقية، في دوري أبطال أوروبا، حتى التأكد من إقامة المباريات بطريقة آمنة.
وكان يوفنتوس، قد خسر لقاء الذهاب أمام فريق ليون، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي في فرنسا.
وكانت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، قد أكدت الشهر الماضي على أن الاتحاد الأوروبي، يقترح استكمال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019–2020، بداية من يوم 7 أغسطس (آب) حتى يوم 29 من الشهر نفسه، وهو اليوم المقترح لنهاية البطولة.
وأضافت سكاي أن “يويفا” يخطط لخوض باقي مباريات دوري الأبطال، بواقع مباراة كل 3 أيام.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أغسطس مباراة #يوفنتوس و #ليون في #أبطال_أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.