أمانة عسير تستعيد أكثر من مليوني م2من الأراضي الحكومية

جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الاسابيع الماضية نحو 2.287,625 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 41 موقع مختلف بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.

كاشفاً أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.