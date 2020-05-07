أمانة عسير تضبط مخالفة للإجراءات الاحترازية في مبنى للعمال بمدينة أبها

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ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة خلال جولاتها الميدانية للرقابة الفنية و إزالة التشوهات البصرية أحدى المباني المخالفة في مدينة أبها .
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن مراقبي إدارة الرقابة الفنية قد رصدوا مخالفة على احدى المباني في حي الضباب بمدينة أبها ، و جاءت المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالتراخيص النظامية للبناء ، وعمل المقاول بدون تراخيص ومخالفتهم لتراخيص البناء إضافة إلى البناء بدون ترخيص .
كما تم رصد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا و ذلك من خلال تسكين اكثر من 40 عامل بطريقة عشوائية في نفس المبنى الذي يتم العمل به بطريقة غير نظامية .
و بين بأن المخالفات التي جرى رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة و اللوائح المنصوص عليها و تم تطبيقها بحقه بمساندة من الجهات الأمنية .
مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالرخص النظامية والاشتراطات البلدية في المباني كافة، لما يعود بالنفع ، ويدعم التطور العمراني السليم ، مشددا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا و ستوقع العقوبات بحق المخالفين فورا .
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