أمانة عسير تضبط مخالفة للإجراءات الاحترازية في مبنى للعمال بمدينة أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة خلال جولاتها الميدانية للرقابة الفنية و إزالة التشوهات البصرية أحدى المباني المخالفة في مدينة أبها .

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن مراقبي إدارة الرقابة الفنية قد رصدوا مخالفة على احدى المباني في حي الضباب بمدينة أبها ، و جاءت المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالتراخيص النظامية للبناء ، وعمل المقاول بدون تراخيص ومخالفتهم لتراخيص البناء إضافة إلى البناء بدون ترخيص .

كما تم رصد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا و ذلك من خلال تسكين اكثر من 40 عامل بطريقة عشوائية في نفس المبنى الذي يتم العمل به بطريقة غير نظامية .

و بين بأن المخالفات التي جرى رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة و اللوائح المنصوص عليها و تم تطبيقها بحقه بمساندة من الجهات الأمنية .

مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالرخص النظامية والاشتراطات البلدية في المباني كافة، لما يعود بالنفع ، ويدعم التطور العمراني السليم ، مشددا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا و ستوقع العقوبات بحق المخالفين فورا .