شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص أُحتُجز بغرفة مضخات المياه في نفق «كوبري الغروي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط، من إنقاذ شخص أحتُجز داخل غرفة مضخات المياة في نفق كوبري الغروي أثناء قيامه بسحب المياة نتيجة زيادة منسوب الماء داخل النفق. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إنقاذ الشخص، وهو بصحة جيدة ولله الحمد. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ شخص أُحتُجز بغرفة مضخات المياه في نفق «كوبري الغروي» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.