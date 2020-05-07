«التجارة»: حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.. حقوق المستهلك خط أحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه سيتم حجب أي موقع إلكتروني بسبب المخالفات لنظام التجارة الإلكترونية. ونشر الحسين، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منشورا لأحد المواقع بعد غلقها، وعلق عليه بقوله: “عندما تشاهدون هذا المنشور على أي موقع إلكتروني .. فقد تم حجبه بسبب المخالفات”، مؤكدا أن الرقابة مستمرة وحماية حقوق المستهلك خط أحمر. Advertisements وتضمن المنشور توضيح لسبب غلق مثل هذه المواقع الإلكترونية وذلك لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية،

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