دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أرقام رسمية: ارتفاع وفيات أرقام رسمية: ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 4111

أوتاوا (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية أعلنتها هيئة الصحة العامة في كندا أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بنحو خمسة في المئة عن اليوم السابق ليصل إلى 4111 يوم الأربعاء.

وقالت مديرة هيئة الصحة العامة الكندية تيريزا تام إن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 62458 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات أمس الثلاثاء 3915 في حين بلغ عدد المصابين 61159.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير)