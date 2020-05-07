دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الصحة: حصيلة وفيات وزير الصحة: حصيلة وفيات كورونا في تركيا ترتفع 64 إلى 3584

أنقرة (رويترز) - قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الأربعاء إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد بواقع 64 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3584.

وأفادت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع 2253 إلى 131744 حالة، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

وإجمالي عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة أعلى بشكل طفيف مقارنة بيوم الثلاثاء لكنه لا يزال أقل كثيرا من حالات الذروة المسجلة الشهر الماضي.

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وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 78202.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 30303، مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)