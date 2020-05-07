دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وفيات فيروس وفيات فيروس كورونا في فرنسا قرب 26000 في طريقها للتساوي مع إسبانيا

باريس (رويترز) - زاد عدد المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا في فرنسا 278 شخصا أو 1.1 بالمئة ليصل إلى 25809 يوم الأربعاء وهو ما يقل بثمانية أشخاص عن العدد المسجل في إسبانيا التي ارتفعت فيها الوفيات 204 أو 0.8 بالمئة لتصل إلى 25817.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات انخفض 283 أو 8.3 بالمئة ليصل إلى 3147 وذلك في أكبر انخفاض يومي خلال أربعة اسابيع مستمرة من التراجع.

وانخفض الآن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة، وهو مؤشر رئيسي على قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة، لأقل من نصف ما كان عليه وقت الذروة في الثامن من أبريل نيسان حين بلغ 7148.

كما انخفض مجددا عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات من 25775 إلى 23983 في تراجع مستمر للأسبوع الثالث على التوالي.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)