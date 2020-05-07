شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهنئى رئيس وزراء العراق.. ووزراء الخارجية والنفط والعدل أزمة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بالحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمى، وتعهّد بومبيو بدعم أجندة الكاظمي من أجل العراقيين، داعيا إياه لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، كما أكد تمديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد الطاقة من إيران..

وقد أدى الكاظمى اليمن الدستورية رئيسا للحكومة العراقية أمام البرلمان العراقى، بحضور 255 نائبا،، بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.

وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.