شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تمسح حرارة 103 آلاف شخص من مستخدمى المترو لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي العميد عبيد الحثبور أنه بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في 26 أبريل الماضي بإعادة فتح خدمات مترو دبي والحافلات للجمهور، تم مسح درجات حرارة نحو 103 آلاف شخص من مستخدمي مترو دبي في المحطات الرئيسة، ورصد عدد من الحالات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تم توجيههم بالذهاب إلى مراكز الفحص.

كما تم قياس درجة حرارة نحو 30 ألفاً بحسب صحيفة "الرؤية" من مستخدمي مترو دبي والحافلات، ورصد حالات تعاني ارتفاعاً في درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين

وفعّلت إدارة أمن المواصلات في دبي، 20 خوذة ذكية في محطات المترو ومحطات الحافلات، وثبّتت 6 كاميرات حرارية في المحطات الرئيسة في مترو دبي، ووفق العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي فإن الكاميرات الحرارية ترصد مدى التزام مستخدمي مترو دبي بارتداء الكمامات.

وأفاد العميد الحثبور بأن استخدام الخوذة الذكية ساعد على قياس درجة حرارة شريحة كبيرة من مستخدمي المواصلات العامة دون التأثير في انسيابية حركة الجمهور.