اجتماع يناقش مبادرات الحفاظ على التراث الحديث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية للتراث الحديث اجتماعها الأول عن بُعد؛ لمناقشة أجندتها خلال العام الجاري؛ بهدف توحيد الجهود لصياغة منظومة وطنية تُسهم في المحافظة عليه، ونشر الوعي به بين أفراد المجتمع.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الشيخ سالم خالد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس اللجنة، بأعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الجهات في الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة، مثمناً دورهم الفعّال في حفظ ونشر الوعي بالتراث الحديث، الذي يرتبط بالعمارة، المباني، الفراغات الداخلية والمناظر الطبيعية الثقافية، وغيرها في الدولة.

وناقش الاجتماع تحديد مصطلح التراث الحديث، وصنف التراث المعماري في الدولة إلى فترتين تبعاً لتاريخها: الأولى بدءاً من الستينات، من اكتشاف النفط وما تبعه من نمو اقتصادي وتجاري، والثانية بدءاً من فترة التسعينات مروراً بالتطور العقاري وزيادة الاستثمارات واستخدام التقنيات الحديثة في التوسع العمراني. (وام)