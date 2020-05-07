دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية والإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة يوم الأربعاء مقابل 236 يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة أيضا 1444 حالة مقابل 1075 يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط بلغ 29684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457.

وأضافت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 يوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة يوم الأربعاء 1333 مقابل 1427 يوم الثلاثاء.

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ومن بين من كانوا مصابين في الأساس، بلغ عدد المتعافين يوم الأربعاء 93245 شخصا مقابل 85231 يوم الثلاثاء.

وجاء العديد من المرضى الذين تعافوا حديثا من منطقة لومبارديا التي قالت إن الرقم المعدل يعكس بيانات من عدة أيام وليس الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وقالت الوكالة إن عدد من جرى فحصهم للكشف عن الفيروس بلغ 1.550 مليون شخص مقابل 1.512 مليون يوم الثلاثاء، من بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)