شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.
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