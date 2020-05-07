شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أم ورضيعها ينتصران على فيروس كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجت أم و رضيعها من فيروس كورونا في إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات، حيث كان الطفل بعمر يوم واحد عند تشخيص إصابته بالفيروس، بينما احتفلت الأطقم الطبية بهم من خلال ممر شرفى لهم بالمستشفى.

ونشر الحساب الرسمي لشركة أبو ظبي للخدمات الصحية، عبر موقع تويتر"فيديو" لاحتفال الأم بشفاء نجلها جاد، وعلق قائلاً:" رنين ومولودها، جاد، ينتصران على كوفيد-١٩ الطفل كان عمره يوما واحدا حين تم تشخيص إصابته بشرى سارة أخرى من أبوظبي".

يشار إلى أنه أعلن المتحدث الرسمى عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء فى البلاد إلى 3359 حالة، بعد تسجيل 206 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيها التام ، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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وأوضحت الضحاك -خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لمستجدات فيروس "كورونا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاربعاء- أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد بعدما وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال ستة أيام إلى 155 حالة شفاء بعد أن كان 100 حالة في اليوم.



الطفل جاد

وأفادت الضحاك، بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة حيث أجرى القطاع الصحي 25,573 فحصا جديدا أسهمت في الكشف عن 546 حالة إصابة جديدة بفيروس من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 15,738 حالة حتى الآن وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.