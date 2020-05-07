شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان اعتباراً من بداية يونيو المقبل.

وأوضح الجاسم بحسب صحيفة "قبس" أنه رفع استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان، بينما رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة.

وأضاف الجاسم: نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.