شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يوافق على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
وقال النواب إن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم رفض عدد من المرشحين لوزارات أخرى وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وفى وقت سابق، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقى علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن كتلتة ستحضر الجلسة بكامل أعضائها.
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