شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: ارتداء الكمامات هو الإجراء الوقائى الوحيد من الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات يظل الاجراء الوقائى الوحيد الذي يتيح التوجه نحو رفع الحجر الصحى والحد بصورة كبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بن بوزيد - في تصريحات له اليوم - إنه "لو ارتدى كل واحد منا كمامة سيتقلص تفشي فيروس كورونا بشكل كبير لأنه الاجراء الوقائي الوحيد الذى سيتيح لنا التوجه نحو رفع الحجر".

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وأضاف أن الأرقام الخاصة بالحالات المؤكدة يمكن أن تبدو مقلقة، والفيروس يتطور بشكل غير منتظم وبالتالي نحن لسنا في حالة ارتفاع ولكن في مرحلة استقرار، مشيرا إلى أن الجزائر التي واجهت الفيروس منذ بداية ظهوره بثلاثة مواقع كشف فقط (الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة) وأقل من 100 حالة تمتلك حاليا 21 مقرا للكشف، مؤكدا أنه "كلما كان هناك مراكز تشخيص أكثر كان هناك حالات اصابة مؤكدة أكثر.

وأشار إلى أن الحصيلة الصادرة مؤخرا تعكس الواقع وتبين أن الحالات المؤكدة موجودة في الشارع حيث يتطور الفيروس، معربا عن أسفه لعدم الانضباط الملاحظ خلال شهر رمضان مع تضاعف التنقلات خارج البيوت للتزود بالمواد الغذائية.

وقال إن سفارتي أمريكا وبريطانيا وجهت التهنئة للجزائر على نظامها الصحي الذي حال دون امتلاء المستشفيات بسبب فيروس كورونا، مضيفا "كنا خائفين من ارتفاع أكبر من الذي نشهده اليوم".