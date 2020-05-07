أفغانستان تفكك خلية مشتركة بين «حقاني» و«داعش»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أفغانستان، أمس الأربعاء، عن تفكيك خلية «مشتركة» بين تنظيم «داعش» وشبكة «حقاني» اتهمتها بتنفيذ عدة اعتداءات، بينها هجوم دام على معبد للسيخ في كابول.

وذكرت إدارة الأمن الأفغاني في بيان، أن قوات الأمن اقتحمت مخبأين للمجموعة، أحدهما في كابول، والآخر خارجها، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وتوقيف ثمانية آخرين. وتابعت:«هذه الخلية المشتركة (بين التنظيم) وشبكة حقاني نفذت هجمات كبيرة في العاصمة، بما في ذلك هجوم على معبد للسيخ في مارس/ آذار الماضي».

وبحسب البيان، فإنّ الخلية المشتركة مسؤولة أيضاً عن هجوم صاروخي استهدف الرئيس أشرف غني قبل أسابيع. كما استهدف أعضاء الخلية عدة مسؤولين أفغان، وأطلقوا صواريخ على «باجرام»، أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في البلاد.

وقتل 25 شخصاً على الأقل، عندما اقتحم مسلحون معبد السيخ في كابول، في هجوم تبناه تنظيم «داعش خراسان».

واتهم المسؤولون الأفغان منذ فترة طويلة «شبكة حقاني»، وهي جماعة على صلة ب«طالبان»، وصنفتها واشنطن «تنظيماً إرهابياً»، بتنفيذ هجمات كبيرة، يتبناها الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة.

وقال مسؤول أمني كبير: «هناك أدلة لا يمكن إنكارها تظهر صلة قوية وتعاوناً بين حقاني داعش».وتابع: «إنهم يخططون وينفذون معاً الهجمات الإرهابية، وخاصة في كابول» وأشار محلل أمني رفيع، إلى إن عملاء الاستخبارات يعتقدون منذ فترة طويلة أن شبكة حقاني إما تساعد «ولاية خراسان» في تنفيذ الهجمات وإما تقوم بتنفيذ هجمات باسمهم.

وقال الجنرال السابق بالجيش، عتيق الله عمارخيل،: «إذا تم القبض عليهما الآن جنباً إلى جنب في نفس الخندق الذي (تتحدث عنه) إدارة الأمن الوطني.قد يكون هذا تطوراً مقلقاً».

وتابع: «قد يشير ذلك إلى أنه حتى إذا وافقت طالبان ذات يوم على الحد من العنف أو إنهائه، فإن العنف الفعلي الذي ترتكبه مجموعات أكثر راديكالية مثل داعش وشبكة حقاني قد يستمر».

ورفضت «طالبان»إشارة بيان «إدارة الأمن الوطني» إلى أن «شبكة حقاني» المرتبطة بها تتعاون مع تنظيم «داعش»، واعتبرت الأمر «دعاية» للسلطات.وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في رسالة نصية للصحفيين:«نرفض بشدة هذه الدعاية. ليس لدينا شيء مشترك (ولا ندير خلايا) مع داعش».

وأعلن مسؤولون أفغان، أواخر العام الماضي، أن «ولاية خراسان» هُزمت في ننجرهار، شرقي البلاد، حيث سعى التنظيم لتأسيس معقل له.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت واشنطن و«طالبان» اتفاقاً تاريخياً يضع الأساس لإنهاء الحرب في أفغانستان.وتعهدت بموجبه الولايات المتحدة بسحب القوات الأجنبية من البلاد خلال 14 شهراً، بشرط أن تلتزم الحركة بضمانات أمنية، وأن تجري محادثات مع الحكومة.

ويتضمن الاتفاق ألا تسمح «طالبان» لجماعات مثل «القاعدة» و«ولاية خراسان» باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

( ا ف ب)