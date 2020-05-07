«كورونا» يستنزف أوروبا بين رفع القيود وتمديد الطوارئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا لترتفع في عدد من الدول الأوروبية، بينها إيطاليا، وقررت إسبانيا تمديد حالة الطوارئ أسبوعين، وأعلنت ألمانيا أنها تجاوزت المرحلة الأولى للجائحة، وبالإمكان تخفيف القيود، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا سيتراجع تدريجياً، لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة أمس الأربعاء مقابل 236 الثلاثاء. وأضافت أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت أيضاً 1444 حالة مقابل 1075 اليوم السابق. وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير، بلغ 29684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457.

حداد وطني في مدريد

وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حكومته ستعلن الحداد الوطني على أكثر من 25800 حالة وفاة في البلاد، بسبب جائحة كورونا، وذلك قبل أن يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لأسبوعين آخرين بدءاً من يوم الأحد المقبل مما يسمح للحكومة بالتحكم في حركة المواطنين في ظل تخفيفها التدريجي لضوابط العزل العام بالبلاد.

ووافق البرلمان أمس على هذا الإجراء بعدما حشد سانشيز، الذي يقود تحالفاً حكومياً هشاً، الدعم الكافي من أحزاب المعارضة لإجراء التصويت.

وفي وقت سجلت فيه روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي، قال مركز الطوارئ الروسي إن السلطات الصحية سجلت 10559 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 165929 حالة. وذكر المركز أن 1462 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 21327 شخصاً. كما أعلن المركز عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 1537 حالة بعد تسجيل 86 وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

إصابات في الحكومة الروسية

وأكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا. وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له ليوبيموفا جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة، ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى. وذكرت المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها، وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو. وأصبحت ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي.

وفي 30 إبريل، أبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين رئيس الدولة فلاديمير بوتين بتشخيص إصابته بالوباء، ثم تم اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف.

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ميركل: سنتعامل مع الفيروس طويلاً

من جانب آخر، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن بلادها تجاوزت المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا وسط تباطؤ وتيرة انتشاره، ما يمكن من تخفيف الإجراءات التقييدية. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي أمس «إننا تجاوزنا المرحلة الأولى للجائحة، لكن يجب أن نفهم أننا لا نزال، على الرغم من ذلك، في بداية المسار، سنتعامل مع هذا الفيروس لوقت طويل». وأضافت ميركل: «وصلنا إلى النقطة التي تم فيها تحقيق الهدف المعلن لإبطاء انتشار الفيروس، وتمكنا من حماية نظامنا للرعاية الصحية... ما يعطي إمكانية بحث وتنسيق الإجراءات اللاحقة لتخفيف القيود». وأوضحت المستشارة الألمانية أن عدد الإصابات المسجلة الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد لا يتجاوز مستوى 1000 حالة على مدار عدة أيام، الأمر الذي يسهل مراقبة شبكة الاتصالات للمرضى.

واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات 16 ولاية ألمانية حول ضرورة اتخاذ كل التدابير لمنع ظهور أي بؤر للتفشي على المستوى المحلي وانتشاره في البلاد. وقالت: «إننا نسلك طريقاً جريئاً... يمكننا أن نتصرف ببعض الجرأة لكن يجب أن نظل حذرين». وذكرت أن السلطات اتخذت قراراً بإبقاء الإجراءات التقييدية حتى 5 يونيو، لكنها وافقت على تخفيفها، ما يشمل السماح لاجتماع أفراد عائلتين اثنتين مع فتح مزيد من المحال التجارية، ومع الحفاظ على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

على صعيد آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أمس، إن «جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجياً لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي». وشدد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جداً في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها». وأشار إلى أن «الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقاً»، مضيفاً: «هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة كورونا». (وكالات)