«إسرائيل» توسع استيطان الضفة وتقصف غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت مدفعية الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر، أمس الأربعاء، ثلاثة مواقع عسكرية تابعة ل «حماس»، في قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية على مستوطنة في محيط غزة، فيما وافق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على توسيع مستوطنة إفرات قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية من خلال بناء سبعة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة على مساحة 1100 دونم، كما واصلت جرافات الاحتلال شق طريق استيطاني في أراضي دورا جنوب غربي مدينة الخليل، في حين حث السفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان على تسريع عملية ضم أجراء من الضفة، وقال مستعدون للاعتراف بالضم خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مصادر إعلامية في غزة إن «المدفعية الإسرائيلية قصفت 3 مواقع مراقبة تابعة لكتائب القسام، موقعان في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وآخر في قرية جحر الديك وسط القطاع». وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وانفجرت في منطقة مفتوحة في محيط إحدى بلدات المجلس الإقليمي «إشكول» القريبة من القطاع.

من جهة أخرى، قال مكتب وزير الحرب نفتالي بينيت في بيان، إنه تمت الموافقة على أعمال البناء الجديدة بمستوطنة إفرات على أرض يمكن أن تستوعب «نحو سبعة آلاف وحدة سكنية». ووفقاً للمواقع «الإسرائيلية» فإن ذلك يأتي لتوسيع مستوطنة كفار عصيون الكبرى. وتم الحصول على الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وأصدر الوزير تعليمات إلى مفوض حكومة الاحتلال في الضفة الغربية بمنح إذن التخطيط. وأضاف بينيت: «أعطيت الضوء الأخضر لآلاف الوحدات السكنية الجديدة في إفرات في غوش عصيون. كما واصلت جرافات الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضي الفلسطينيين قرب بلدة دورا إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل لصالح شق طريق استيطاني جديد يخدم مستوطنة «نيجهوت» المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا. وذكرت مصادر محلية، أن أعمال التجريف جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات.

في غضون ذلك، أعرب السفير الأمريكي لدى «إسرائيل»عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في غضون الأسابيع القليلة القادمة. ونقلت صحيفة«يسرائيل هيوم»، أمس الأربعاء، عن فريدمان قوله، في مقابلة أجريت معه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنقل سفارة واشنطن من «تل أبيب» إلى القدس، إن«الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بسيادة»إسرائيل«على غور الأردن والمستوطنات العبرية في الضفة إذا قررت تل أبيب المضي قدماً في خططها لضم هذه المناطق في الأسابيع القادمة».

وردا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تصريحات فريدمان، والتي قال فيها إن الضم هو قرار«إسرائيلي»، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على «صفقة القرن» والخرائط الأمريكية. وأكدت الرئاسة، أنه لا حق ل «إسرائيل» وأمريكا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة، مشدداً على أن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع «إسرائيل» وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت«إسرائيل» ذلك.(وكالات)