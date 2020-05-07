افتتاح مركز المسح الوطني للكشف عن «كورونا» في مصفح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل



افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر مركز للفحص الطبي بمنطقة مصفح في العاصمة أبوظبي، ضمن مشروع المسح الوطني الذي يهدف إلى إجراء 335 ألف فحص، للكشف عن فيروس «كورونا»، للمقيمين والعاملين في المنطقة على مدى الأسبوعين المقبلين، ونشر الوعي بينهم، بالإجراءات الوقائية المطلوبة، للحد من مخاطر الإصابة، وما يتوجب فعله إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة.

ورصدت ”الخليج 365” خلال جولتها الأربعاء، إقبالاً كبيراً من العمال لإجراء الفحوص، منذ افتتاح المركز في الثامنة صباحاً؛ حيث تم فحص 1500 مراجع. ويستمر المركز حتى الثانية ظهراً طوال أيام الأسبوع.

ويعد أكبر مراكز مشروع المسح الوطني؛ حيث يقع على مساحة 3500 متر مربع.

وتفقد بافان كابور، سفير جمهورية الهند، وجاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين، المركز والتقيا عدداً من الأطباء والممرضين في المركز، وتعرفا إلى طبيعية سير العمل وكيفية إجراء الفحوص، وأشادوا بالجهود المبذولة.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية ل«الخليج»: افتتاح المركز في منطقة المصفح، جهد إضافي تبذله الجهات الحكومية والصحية في أبوظبي، للحد من انتشار الفيروس، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف مراجع يومياً.