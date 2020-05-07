«الدومينو» .. العلاقة بين البشر والسلطة لعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الرقمية من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» على قناة «يوتيوب» الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتشجيع الجمهور، وخاصة الشباب منهم، على الإقبال على الفنون المسرحية أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم خلال الفترة الاستثنائية الراهنة.

تأتي هذه المبادرة دعماً لحملة «لنبدع معاً» التي أطلقتها الهيئة؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي والفني الإبداعي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توظيف تقنيات التواصل الحديثة بطريقة هادفة ومسؤولة؛ لتتيح آفاقاً رحبة أمام النتاجات المسرحية المحلية المميزة، مسهمةً بذلك في تعزيز الثقافة الإبداعية لدى أفراد المجتمع، والارتقاء بالذائقة العامة للفنون المسرحية.

وقالت الجلاف: «في ظل عدم إمكانية تنظيم مهرجان دبي لمسرح الشباب هذا العام، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع، فإننا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى استثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز دور القطاع المسرحي في الإمارات، وتحفيز الشباب للإقبال على هذا الفن الراقي، متطلعين إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون، والنهوض بالمسرح الإماراتي بما يعزز إسهام «أبو الفنون» في تنمية الاقتصاد الإبداعي، ويضمن استدامة عملية التطوير، ويتوافق مع رؤية دبي الثقافية الجديدة التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب».

وفي المرحلة الأولى عرضت «دبي للثقافة» أول مسرحية شبابية وهي «الدومينو»، وهو عرض يأخذ الجمهور إلى عالم خيالي يستقي فكرته من لعبة «الدومينو»، ويحمل إسقاطات حول العلاقة بين السلطة والناس ويلجأ المخرج إلى تحريك الشخصيات، كما لو أنها أحجار الدومينو ضمن فضاء لعبة تتشكل من الملك وأعوانه ومجموعة أفراد من طبقة اجتماعية أدنى مرتبة، تم إنتاج المسرحية في مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته السابعة 2013، بدعم مادي ومعنوي من دبي للثقافة وهي من إنتاج مسرح دبي الأهلي، وتأليف طلال محمود، وإخراج مروان عبد الله صالح، وقد حازت جوائز عديدة منها «أفضل إخراج مسرحي، وأفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، وأفضل إضاءة، وأفضل ممثلة دور أول.