شكرا لقرائتكم خبر عن بقايا 22 حيواناً أحفورياً تحت الأسفلت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثر باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، على بقايا 22 من حيوان «الإيرموثريم» الأحفوري، يعود للعصر الجليدي، قبل 20000 عام، موجودة تحت الأسفلت، في شبه جزيرة سانتا إيلينا، بالإكوادور.

وأشار الباحثون إلى أن «الإيرموثريم» الذي يزن عدة أطنان، ويمشي على قدمين، ويتحرك بسرعة ، ومات نتيجة مياه الشرب الملوثة .

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