سيـف بـن فاضـل: أعمالي دعوة إلى التفاؤل والإيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:فدوى إبراهيم

«متحدين» لحسين الجسمي، «حان الخير» لمحمد عسّاف، و«فينا الخير» لحمود الخضر، هي بعض من نماذج أبدعها الكاتب والملحن سيف بن فاضل، الذي يغدق على مسامعنا أجمل الكلمات الإنسانية، والألحان التي تحمل من الطاقة والتفاؤل والإيجابية الكثير.

يطل علينا بن فاضل بين وقت وآخر بعذب الكلمات والألحان، ليعيدنا إلى طبيعتنا، ويبث الأمل في جمهوره، فهو واحد من أكثر الفنانين الذين نشعر بإبداعاتهم طوال العام، معنا خلال وخارج الشهر الفضيل، من أبرز أعماله لهذا العام كتابة وتلحيناً وأداءً «على الطريق»، «ماني وحيد»، «قشّة»، «في العالم»، و«صباح الخير»، حول أعماله يقول بن فاضل: أتحمس لتقديم فن يلامس يومياتنا، ويشحن طاقتنا الإيجابية لنتصف بالتفاؤل، ونتجاوز الجانب السلبي في الحياة، أحاول دائماً أن أقدم ما نشعر به، بغض النظر عما إذا أسموني ملحناً أو كاتباً، فلا أهمية لذلك سوى القرب من مشاعر الناس وملامسة أحاسيسهم، وفي ظل ما نشهده من أغانٍ أحب أن أقدم ما يفضي إلى التنوع.

تزخر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمضامين تلامس المشاعر اليومية، عبر شركته «أوشن للإنتاج الفني» دندن بعضها وصنع بعضها لغيره من الفنانين، لكنه عكف على تحويل مشاعر الإحباط إلى طاقة إيجابية ببعض إبداعاته، ويقول: أعددت بعض الأعمال التي تهدف إلى رفع المعنويات، وأعتبرها دعوة إلى التفاؤل، أكتبها بما أشعر ودون تخطيط، من بينها أنشودة «في العالم» التي تحاكي الظرف الصحي بوجود قانون يلتزم به البعض ببقائهم في المنازل بسبب فيروس «كورونا»، يقول مطلعها «في العالم قانون يسري هذي الأيام، قانون طبقه البعض ونجوا بسلام»، وفوجئت بمشاركتها أكثر من 10 آلاف مرة، وعمل آخر بعنوان «قشة» يحاكي المثل «القشة التي قصمت ظهر البعير» أدعو فيه إلى ألا يكون البعض كتلك القشة التي كانت سبب الخراب، وعمل يدعو إلى التفاؤل بعنوان «صباح الخير» وغيره بعنوان «من منا بلا حلم»، ومقطوعات موسيقية تحت هاشتاج «دندنة سيف». ومن الأعمال الأخرى التي قدمها بن فاضل بصوته، وهي من كلماته وألحانه «ماني وحيد» لمصلحة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مهداة لأبطال القطاع الطبي وغيرهم الذي يفطرون خلال الشهر الفضيل بعيداً عن أهلهم.



كلمات بسيطة

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تكرر تعاون بن فاضل مع أسماء لامعة في الوسط الفني، كان على رأسها حسين الجسمي بعدد من الأغنيات والأناشيد، من بينها الموسم الماضي من برنامج «قلبي اطمأن» بعنوان «العمر يوماً»، و«مسبار الأمل»، كما كان له تعاونات مع ماهر زين، منصور زايد، بلقيس، وآخرين.

وعن أبرز الأعمال التي قدمها يقول بن فاضل: مناسبات عدة وطنية ومحلية تدغدغ خيالي لأكتب فيها ما أشعر، وفي أحيان عدة يجد المستمع الكلمات بسيطة، لكن الهدف منها أن تترجم الإحساس من أبرزها «ولدنا حي» بمناسبة يوم الشهيد، «مسبار الأمل»، «كأس دبي العالمي»، «لبيك»، وأعمال أخرى جاءت وليدة اللحظة، وأقدم الأحداث التي نعيشها في قالب فني من وجهة نظري التي قد تروق للكثيرين. وحول طبيعة ما يقدمه من قالب فني لا يشبه ما هو سائد من أغانٍ عاطفية في الساحة، يقول: أنا مؤمن بأن كل شخص يقدم ما يلامسه ويشعر به، ولكن عدم وجود تنوع يجعلنا ندور في ذات الدائرة، لا أنتقص من أي ألوان تقدم، لكن عن نفسي أختار ما يلامس قضايانا الحياتية، وأنوع فيها كما هو حال تنوع حياتنا، وأميل دائماً للجانب المشرق فيها، والداعم والذي يحث على الغد الأجمل، فهذه نظرتي للحياة وأظن أنني أتمكن في هذا النوع من المحتوى.

ويستشعر المستمع الروح الإيجابية والإنسانية في أعمال بن فاضل، فقدم مواسم من برامج «دروب» للإعلامي علي آل سلوم، و«خواطر» لأحمد الشقيري، والمواسم الثلاثة لبرنامج «قلبي اطمأن». ولم يكتفِ بن فاضل بالكتابة والتلحين والأداء لما يقارب 14 عاماً، لكنه أيضاً دخل مجال الإخراج، ويقول: الفترة الأخيرة ركزت كذلك على الإخراج، لتكتمل أدواتي، كل ما أسعى له هو مشاركة الناس الأفكار، فعلى سبيل المثال عملي «على الطريق» صغته لأعبر فيه عن مشاعري التي قد تتقارب مع مشاعر غيري، فالفن بالنسبة لي هو باختصار مشاركة فكرية نفسية، غايتي فيها التعبير عن مشاعر أكبر عدد من الناس.



الفنان الحقيقي



حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار ما يقدمه من أعمال يقول: تأثيرها إيجابي وسلبي في الوقت نفسه، فلا يخفى مدى الانتشار الذي تحققه، لكني في حقيقة الأمر أحب العمل بصمت، حتى إنني أديت عملاً فنياً يتحدث عن هذه الحالة، ولدي قناعة بأن مكان الفنان الحقيقي هو المكوث مع نفسه للإنجاز وليس التحدث عما سينجزه، وهو ما سعيت له العام الماضي، إذ ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وأنجزت ما يزيد على 20 عملاً، وكان ذلك نتيجة التركيز على العمل فقط، وأظن أني روضت نفسي جيداً للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بتقنين كبير، وهو ما أسهم في إنجازي.