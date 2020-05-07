تباطؤ في الإصابات بـ «كورونا» عربياً وارتفاع حالات التعافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان-الخرطوم-تونس: ”الخليج 365”

ارتفعت بشكل ملحوظ أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد،بينما شهد معدل الإصابة بالفيروس تباطؤاً أمس الأربعاء،فيما حذر عاهل الأردن من «خطأ يعيد للوراء» ويدعو لحلول «تستأنف الطيران»،في حين أكد وزير الصحة السعودي أن معدل الوفيات بالفيروس بالمملكة منخفض جداً.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي،أمس الأربعاء،عن تسجيل 1352 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 6773. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 1687 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31938.

وقال إنه جرى تسجيل 9 حالات وفاة أحدها لسعودي، ليبلغ مجمل الوفيات 209 حالات.

أوضح العبد العالي أن التقييم الذاتي ساعد على كشف 300 إصابة بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة،فجر أمس،أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بكورونا، وذلك كون معدل الوفيات العالمي يبلغ 7 في المئة، في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7 في المئة.

وأوضح الربيعة أن «المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة، وهذا لسببين رئيسيين، وهما وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته الوزارة.

والسبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم به من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية،أمس عن تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الكلي للحالات2903 حالات إضافة إلى 13 حالة وفاة. وأكدت الوزارة أن 888 حالة تماثلت للشفاء.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17972.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة،أمس، تعافي 187، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2219.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 485 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 6289.

استئناف عمل المحال التجارية

أما في البحرين،فقد سمحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن، بدءاً من اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

كما تقرر استمرار إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها واستمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة.

دخول مرحلة التعافي

من جانبه،حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني أمس من»أي خطأ يعيدنا للوراء» مشيراً إلى أهمية التفكير في حلول خلاقة للاستئناف التدريجي والمحدود للرحلات الجوية.وأكد أهمية وضع خطة بديلة لأي توجه.

وأعلنت الحكومة الأردنية التوجه لفرض إجراءات مشددة خلال عيد الفطر»لكن الأمور مازالت قيد الدراسة».

وأعلن وزير الصحة سعد جابر عن تسجيل حالتين جديدتين لسائق شاحنة أردني في محافظة المفرق الشمالية وإغلاق المنطقة لفحص المخالطين وسائق عربي بإجمالي 473 إصابة.

وعادت أمس القطاعات الاقتصادية كافة للافتتاح لأول مرة منذ بدء الإجراءات الصارمة وأعلنت الحكومة التحضير للدخول في مرحلة التعافي.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز «إن الأردن تجاوز مرحلة الاستجابة الفورية في مواجهة الفيروس ودخل مباشرة في مرحلة التكيف والتأقلم، وبدأ بالتحضير لمرحلة التعافي والمنعة.

وأضاف»في مرحلة التعافي تتم دراسة إنشاء الصندوق الاستثماري السيادي وسيكون البنك المركزي والبنوك النواة الرئيسية وستسهم الحكومة في مساعدة الشركات على الاستثمار الرأسمالي».

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السودان: 4 وفيات و 74 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 74 إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل 4 وفيات،فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 852 إصابة متضمنة 49 وفاة و 80 حالة شفاء.

لبنان يسمح بإقامة الجمعة والقداس بشروط

وأعلنت الداخلية اللبنانية، أمس،عن السماح بإعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة، على ألا يتعدى نسبة المصلين 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية،أمس،عن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا​، ليرتفع العدد لكلي إلى 750 إصابة. هذا وسجل لبنان منذ بدء تفشي فيروس كورونا 25 حالة وفاة. وفي تونس،أكدت هيئة مكافحة الفيروس في تونس وجود مؤشرات إيجابية لاحتواء الفيروس مع تزايد أعداد حالات الشفاء وتقلص نسبة المصابين بصفة ملحوظة.

وتسير وتيرة الإصابات الجديدة بشكل متباطئ ما يعزز إمكانية المضي قدماً في رفع المزيد من القيود للحجر الصحي الموجه تدريجياً والذي بدأ منذ يوم الرابع من الشهر الجاري.

المغرب: ارتفاع الوفيات إلى 182

وأعلنت وزارة الصحة المغربية،أمس عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 182 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل163 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5382 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 131 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 1969 حالة.