استهدافات متبادلة بين الجيش السوري وفصائل أنقرة بإدلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم «الحزب الإسلامي التركستاني» على تفكيك وتدمير برج محطة كهرباء زيزون الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما ذكرت، أمس الأربعاء، وسائل إعلام سورية، فيما تبادل الجيش السوري إطلاق النار مع الفصائل الإرهابية الموالية لأنقرة في عدة محاور شرقي إدلب، في حين كشف المرصد السوري من مصادر موثوقة أن عدة ألوية من فصيل «السلطان مراد» الموالي لتركيا، انشقوا عن الفصيل مع كامل عناصرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 700 مقاتل، على خلفية إرسال المقاتلين إلى ليبيا.

وقالت وسائل الإعلام عن مصدر محلي في ريف حماة: إن مسلحين من الجنسية الصينية في تنظيم «الحزب الإسلامي التركستاني» قاموا باستقدام آليات ومعدات هندسية، صباح أمس الأربعاء، إلى منطقة زيزون بريف حماة الشمالي الغربي، وبدؤوا بتفكيك ما تبقى من المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء. وأضافت المصادر أن عملية التفكيك تأتي بعد تراجع تمويل المسلحين الصينيين في المنطقة، والذين لجأوا إلى سرقة المحولات الكهربائية والمحاصيل الزراعية للمدنيين، وبيعها إلى تجار أتراك بهدف تغطية نفقاتهم. وتعرضت محطة زيزون الحرارية للسرقة عبر مراحل كان آخرها صباح أمس من خلال تفكيك المبرد الخاص بالمحطة.

من جهة أخرى، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة، بين القوات الحكومية، والفصائل الإرهابية الموالية لأنقرة، على محور آفس بريف سراقب شرقي إدلب. وكان المرصد أشار مساء الثلاثاء، إلى أن القوات التركية عمدت إلى تدشيم المنطقة الفاصلة مع القوات الحكومية في قرية آفس، في حين استهدفت القوات الحكومية المتواجدة في حاجز الدوير شمال سراقب، إحدى الحفارات التركية «تركس» بصاروخ مضاد للدروع، ما تسبب بتدميرها. وأرسلت القوات التركية «تركساً» آخر بهدف سحب الأول، فاستهدفته القوات الحكومية بصاروخ ثانٍ مضاد للدروع، ما أدى إلى تدميره أيضاً، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة السائقين بجروح بليغة، لم يعرف ما إذا كانوا من القوات التركية أو من الفصائل السورية الموالية لها. في غضون ذلك، أكد المرصد أن خروج القياديين مع العناصر من فصيل «السلطان مراد» جاء احتجاجاً على سياسية إرسال مقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب قوات الوفاق بعد خلافات كبيرة نشبت بين قادة الألوية من جهة وقائد الفصيل، إضافة خلافات نتيجة سياسة قيادة الفصيل أيضاً في سوريا. وعقب ذلك انسحبت عدة نقاط ارتباط تابعة للألوية المنشقة عن الفصيل من جبهات القتال ضد القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية في ريف رأس العين شمال غربي الحسكة. الى ذلك، واصلت القوات الأمريكية عملية إعادة تثبيت نفوذها ضمن منطقة شرق الفرات، عبر التحركات المكثفة التي تنفذها وتسيير الدوريات والعودة لقواعد عسكرية، فضلاً عن استقدامها لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى قواعدها ومواقعها في عموم المنطقة، كان آخرها تلك التي وصلت خلال الساعات الفائتة إلى قاعدة «قسرك» افي محافظة الحسكة بحسب المرصد السوري.

الى ذلك، واصل القوات الأمركية عملية إعادة تثبيت نفوذها ضمن منطقة شرق الفرات، عبر التحركات المكثفة التي تنفذها وتسيير الدوريات والعودة لقواعد عسكرية، فضلاً عن استقدامها لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى قواعدها ومواقعها في عموم المنطقة، كان آخرها تلك التي وصلت خلال الساعات الفائتة إلى قاعدة "قسرك" الواقعة في منطقة تل بيدر ضمن محافظة الحسكة.

(وكالات)