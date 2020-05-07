حيوان اللاما يمثل أملاً في طريق القضاء على الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد علماء أمريكيون وبلجيكيون، بأن الحيوان «وينتر» من فصيلة «اللاما»، يمكن أن يكون مفيداً في رحلة البحث عن علاج لمرض كوفيد-19، وذلك بعد أن حددوا جسيماً صغيراً فيه يبدو أنه يقضي على الفيروس .

ونشر العلماء من مركز «فيب يو جنت» البلجيكي للتكنولوجيا الحيوية الطبية وجامعة تكساس الأمريكية، في أوستن، بحثاً يوم الثلاثاء الماضي في مجلة «الخلية Cell» وكانت اللاما «وينتر» في بلجيكا محور دراساتهم.

وقال رئيس القسم البلجيكي في الفريق المشترك كزافييه سيلينس: «كان العمل مشروعاً جانبياً في عام 2016. اعتقدنا أنه ربما كان مثيراً للاهتمام ثم جاء فيروس كورونا وأصبح المشروع أكثر حسماً وأهمية».

وخلال السنوات السابقة، حقنت اللاما بنسخ من فيروسات السارس وميرس، وأخذت عينات من دمها لاحقاً لدراسة التغييرات.

وحدد الجانب البلجيكي من فريق البحث المشترك، بقيادة بيرت شيبنز، أجزاء من الأجسام المضادة الأصغر، والمعروفة باسم «الأجسام النانوية»، لمعرفة أيها أكثر ارتباطاً بالفيروس.

ووصف سيلينس كورونا بأنه «ابن فيروس السارس»، فكلاهما له هيكل إكليلي، أو تاج، مع نتوءات بروتينية مسمارية بارزة، يمكن أن يلتصق بها الجسم المضاد.

ويعتزم الفريق بدء الاختبارات على الحيوانات، بهدف السماح ببدء التجارب على البشر نهاية العام، وكشف سيلينس عن مفاوضات مع شركات الأدوية لتطوير عقار مضاد لكورونا في حال توصلوا لنتائج مشجعة.

ويحاول العلماء تطوير لقاح، من الأجسام المضادة في دم اللاما، التي هي أصغر بمرات من مثيلها في دم الإنسان، لذلك يسمح حجمها باستخدام تقنية علمية قد تكون فعالة في محاربة الفيروس ، حيث يركز عمل هذا الجسم المضاد على القمم الحادة للتاج المحيط بالفيروس، قبل أن يقتحمه من الداخل ويكسره ويقضي عليه.

(وكالات)